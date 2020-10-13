При работе над коллекцией осень-зима 2020 KRAKATAU углублились в разработку материалов, усложнение текстур и технологии, чтобы создать традиционно инновационную и функциональную одежду. Результатом стали куртки из рипстопа, усиленного TYVEK — стойким к гамма-излучению нетканым материалом повышенной плотности с пластическими свойствами бумаги, пуховики из полупрозрачной ткани с принтованной мембраной и непромокаемые пальто из водостойкой шерстяной ткани.
Петербургская марка KRAKATAU выпустила куртки из материала, устойчивого к гамма-излучению
За теплозащиту вещей отвечают графеновый утеплитель и функциональный пух, обогащенный волокнами Suprelle Cocoon ADVANSA с быстро восстанавливающейся структурой.
Коллекция KRAKATAU осень-зима 2020 уже доступна на сайте бренда.
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