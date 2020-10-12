AliExpress сделали digital-лукбук для коллаборации с российскими марками

Стилизовал digital-лукбук основатель марки Vereja Игорь Андреев (он же был художественным руководителем и креативным продюсером показа, на котором AliExpress и российские марки показали результаты своего сотрудничества), а над графикой работал 3D-художник Артур Минасян. На героях лукбука вещи из коллаборация с AliExpress, а также обувь и одежда китайских брендов, представленных на платформе.