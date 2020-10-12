Лукбук выполнен в эстетике киберпанка, его герои — курьер, геймер, глава корпорации, ученая, техник, детектив и хакер. Каждый представляет один из российских брендов: «Кружок», Futureisnown, Sintezia, Outlaw Creative, TURBO YULIA Studio, FUSION и ANTON LISIN RUSSIA, которые стали первыми российскими марками, создавшими коллаборации с AliExpress.
AliExpress сделали digital-лукбук для коллаборации с российскими марками
Стилизовал digital-лукбук основатель марки Vereja Игорь Андреев (он же был художественным руководителем и креативным продюсером показа, на котором AliExpress и российские марки показали результаты своего сотрудничества), а над графикой работал 3D-художник Артур Минасян. На героях лукбука вещи из коллаборация с AliExpress, а также обувь и одежда китайских брендов, представленных на платформе.
Все вещи из коллабораций уже можно купить.
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