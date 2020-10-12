Парчовые жакеты, платья из люрекса и перья в коллекции Dries Van Noten осень-зима 20/21

Настроение праздника и веселья коллекции усилено декором: перьями марабу, вышивкой, пайетками, бахромой. Не обошлось и без цветов из сада ван Нотена, принты в виде которых на этот раз украсили подолы платьев, стеганых бархатных пальто и полупрозрачные газовые блузы.