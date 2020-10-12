При работе над коллекцией Дрис ван Нотен обратился к образу жизни ночных party animals. Мудборд дизайнера состоял из декадентских фотопроектов фотографа и стилиста Сержа Лютанса и диско-образов ночных клубов 1980-х. Эстетика безудержных вечеринок отражена в эклектичных сочетаниях цветных бархатных брюк и парчовых жакетов, платьев из люрекса и шелковых жилетов.
Парчовые жакеты, платья из люрекса и перья в коллекции Dries Van Noten осень-зима 20/21
Настроение праздника и веселья коллекции усилено декором: перьями марабу, вышивкой, пайетками, бахромой. Не обошлось и без цветов из сада ван Нотена, принты в виде которых на этот раз украсили подолы платьев, стеганых бархатных пальто и полупрозрачные газовые блузы.
Коллекция Dries Van Noten осень-зима 20/21 представлена на 3 этаже ДЛТ.
ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23
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