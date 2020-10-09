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Марка Novaya выпустила лимитированную капсулу с петербургским уличным художником Dusto

В нее вошли рубашка, тренч и куртка field jacket, украшенные абстрактными работами в технике action painting авторства Никиты Dusto. Капсула создана из стоковых материалов люксовых фабрик — плотного твил-хлопка базовых оттенков: бежевого, черного, оливкового и молочного. В каждую вещь вшита работа Dusto, нарисованная спреем на куске белой ткани.

Капсула Artistic Series посвящена идее обновления и развития путем деформации и разрушения. Ее тираж ограничен. Рубашка обойдется в 7 000, куртка — в 22 000 и тренч — в 30 000 рублей.

Магазин Novaya, ул. Профессора Попова, 4

Татьяна Зиза,
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