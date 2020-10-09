Креативный директор модного дома Алессандро Микеле настаивает: цветочный принт не узурпирован женщинами, мужчинам он тоже подходит. В подтверждение — классическая сумка Gucci Horsebit 1955 из коллаборации Gucci и старейшего (основанного в 80-х!) лондонского универмага Liberty, который повлиял на моду настолько, что период ар-нуво в Италии назвали «стиль Liberty».
Покупка недели: мужская сумка-тоут Gucci с цветочным орнаментом
Совместная капсула бренда и универмага вошла в подиумную коллекцию Gucci осень-зима 20/21. Она состоит из сумок, обуви и аксессуаров, украшенных цветочными орнаментами из архивов Liberty. Наш лот не стал исключением — сумка Gucci Horsebit 1955 отличается флористическим орнаментом, а ее лицевая часть декорирована принтом Gucci Liberty в честь эксклюзивного сотрудничества.
Советуем мужчинам прислушаться к Gucci и носить сумку-тоут с двубортными пальто и костюмами. Купить ее можно в ДЛТ по цене в 255 000 рублей.
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