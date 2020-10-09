Покупка недели: мужская сумка-тоут Gucci с цветочным орнаментом

Совместная капсула бренда и универмага вошла в подиумную коллекцию Gucci осень-зима 20/21. Она состоит из сумок, обуви и аксессуаров, украшенных цветочными орнаментами из архивов Liberty. Наш лот не стал исключением — сумка Gucci Horsebit 1955 отличается флористическим орнаментом, а ее лицевая часть декорирована принтом Gucci Liberty в честь эксклюзивного сотрудничества.

Советуем мужчинам прислушаться к Gucci и носить сумку-тоут с двубортными пальто и костюмами. Купить ее можно в ДЛТ по цене в 255 000 рублей.