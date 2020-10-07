У MY812 вышла осенне-зимняя коллекция-манифест благодарности тем, кто поддерживал марку

Дизайнер, основательница MY812, лауреат премии «Собака.ru» «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» 2019

«Женщина, вокруг которой выстроена композиция новой коллекции — мой друг, в коллекции — мое признание в любви и бесконечной благодарности ей. Работая над коллекцией, я старалась собрать в одном поле свои символы общего с ней прошлого, свои предположения о визуальном отражении ее удивительных черт, попытки придать свою форму ее предпочтениям и фантазиям. Героини ее любимых фильмов, женщины с полотен ее любимых художников, ее любимые цвета и рассказы о том, что ее впечатляет и восхищает — стали основой для работы студии последние месяцы».