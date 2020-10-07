Дизайнер бренда Альбина Зуева вложила в новую коллекцию ценности, важность которых подчеркнул 2020 год, — помощь, поддержка, забота, единство. Так получилась, с одной стороны, ретроспективная коллекция, отсылающая к истории становления марки (которой в этом году исполняется пять лет), с другой — коллекция-манифест, призванная выразить благодарность всем, кто поддерживал и поддерживает MY812.
У MY812 вышла осенне-зимняя коллекция-манифест благодарности тем, кто поддерживал марку
Альбина Зуева
Дизайнер, основательница MY812, лауреат премии «Собака.ru» «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» 2019
«Женщина, вокруг которой выстроена композиция новой коллекции — мой друг, в коллекции — мое признание в любви и бесконечной благодарности ей. Работая над коллекцией, я старалась собрать в одном поле свои символы общего с ней прошлого, свои предположения о визуальном отражении ее удивительных черт, попытки придать свою форму ее предпочтениям и фантазиям. Героини ее любимых фильмов, женщины с полотен ее любимых художников, ее любимые цвета и рассказы о том, что ее впечатляет и восхищает — стали основой для работы студии последние месяцы».
В коллекцию вошли четыре пальто из шерсти, кашемира и альпаки, шелковые платья и блузы, юбки, шерстяные брюки классических силуэтов марки, костюм из шелковой органзы жемчужного цвета с плечами в форме объемного цветка. Одно из платьев украсил цветочный принт. Все в черном, жемчужном, белом, приглушенном зеленом, винном цветах.
Фотограф: Анастасия Лисицына
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