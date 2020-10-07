Модель — результат совместной работы Reebok и японского бренда Mountain Research. Как и весенняя коллаборация марок (кроссовки Mountain Research x Reebok Stompe) новинка отсылает к 80-м, но если в основе Mountain Research x Reebok Stompe была обувь из фантастических фильмов Ридли Скотта, то в основе Reebok DMX Trail Shadow «Pure Grey» — стиль студентов западного побережья США, который обрел популярность в Японии как раз в 80-е годы.
Reebok и Mountain Research показали новую коллаборацию — кроссовки в стиле студентов западного побережья США
Новые кроссовки отличаются однотонным серым верхом, вдохновленным свитшотами учеников американских колледжей, каркасом из термополиуретана, как у обуви альпинистов, светоотражающей отделкой и белой резиновой подошвой, усиленной вставками из термополиуретана. В качестве декора — перфорированный логотип Reebok и логотип Mountain Research на язычке.
Кроссовки Reebok DMX Trail Shadow x Mountain Research появятся в продаже 15 октября.
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