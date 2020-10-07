Reebok и Mountain Research показали новую коллаборацию — кроссовки в стиле студентов западного побережья США

Модель — результат совместной работы Reebok и японского бренда Mountain Research. Как и весенняя коллаборация марок (кроссовки Mountain Research x Reebok Stompe) новинка отсылает к 80-м, но если в основе Mountain Research x Reebok Stompe была обувь из фантастических фильмов Ридли Скотта, то в основе Reebok DMX Trail Shadow «Pure Grey» — стиль студентов западного побережья США, который обрел популярность в Японии как раз в 80-е годы.