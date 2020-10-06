Мини-платья, банты и олимпийки на показе Miu Miu весна-лето 2021

Дополнили образы небольшие сумки, а также закрытые и открытые мюли — некоторые из них напоминают кроссовки. Цветовая палитра Miu Miu весна-лето 2021 состоит из лимонного, розового, оранжевого, красного и оттенков коричневого. В показе бренда приняла участие дочь супермодели Кейт Мосс Лили-Грейс Мосс, а над подиумом работали специалисты бюро Рема Колхаса ОМА.