В новую коллекцию бренда вошли мини-платья и юбки-колоколы с аккуратными бантами, короткие шорты, топы, мини-юбки и блузы, украшенные оп-арт принтами, прозрачные платья на бретелях, брюки с лампасами, олимпийки и костюмы, отсылающие к комплектам для занятий спортом.
Мини-платья, банты и олимпийки на показе Miu Miu весна-лето 2021
Дополнили образы небольшие сумки, а также закрытые и открытые мюли — некоторые из них напоминают кроссовки. Цветовая палитра Miu Miu весна-лето 2021 состоит из лимонного, розового, оранжевого, красного и оттенков коричневого. В показе бренда приняла участие дочь супермодели Кейт Мосс Лили-Грейс Мосс, а над подиумом работали специалисты бюро Рема Колхаса ОМА.
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