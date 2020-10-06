Коллекция Tommy X Mercedes-Benz основана на многолетнем партнерстве бренда с шестикратным чемпионом Формулы-1 — командой Mercedes AMG Petronas. Дизайн капсулы объединил американское спортивное наследие с инновациями и опытом участников гонок. Так результатом коллаборации стали стеганая парка, жилет, бомбер и кожаная куртка с техническими элементами: климат-контролем, перфорацией, прорезиненными лентами, застежками на липучках.
Tommy Hilfiger выпустили осеннюю капсулу с Mercedes-Benz
В капсулу вошли и более повседневные вещи, например, хлопковый свитер, толстовка, джоггеры, поло, рубашка и брюки чинос. Классическая для Tommy Hilfiger красно-бело-синяя цветовая палитра дополнена оранжевыми, светло-серыми и оливковыми оттенками. Среди принтов — полоска, фирменный флаг бренда и логотип Mercedes AMG Petronas.
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