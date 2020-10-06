Tommy Hilfiger выпустили осеннюю капсулу с Mercedes-Benz

Коллекция Tommy X Mercedes-Benz основана на многолетнем партнерстве бренда с шестикратным чемпионом Формулы-1 — командой Mercedes AMG Petronas. Дизайн капсулы объединил американское спортивное наследие с инновациями и опытом участников гонок. Так результатом коллаборации стали стеганая парка, жилет, бомбер и кожаная куртка с техническими элементами: климат-контролем, перфорацией, прорезиненными лентами, застежками на липучках.