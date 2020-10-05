Алиса и Юлия Рубан обратились к будуарной эстетике: главные атрибуты коллекции весна-лето 2021 — корсет и бюстье, а главные материалы — шелк и кружево. Корсет стал основой конструкции одноименного платья, а также появился на пальто и платье-футляре в виде вышивки. Бюстье же выполняют декоративную функцию — их следует надевать поверх платьев.
Посмотрите новый лукбук марки RUBAN, в нем платья-корсеты и топы-бюстье
Отдельные кружевные и шелковые вещи и детали украшены цветочным принтом, например, платья и подклад жакета со спущенным плечом. Этот принт специально отрисовали дизайнеры ателье RUBAN, а для шелка они разработали и перенесли на ткань сложный рисунок стежки, повторяющий очертания цветов. Сняла лукбук фэшн-фотограф Лена Сарапульцева (Vogue Russia, Esquire Russia, AD), в главной роли — модель Лиза Останина.
Коллекция RUBAN SS'21 будет представлена в ДЛТ с середины ноября.
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