Посмотрите новый лукбук марки RUBAN, в нем платья-корсеты и топы-бюстье

Алиса и Юлия Рубан обратились к будуарной эстетике: главные атрибуты коллекции весна-лето 2021 — корсет и бюстье, а главные материалы — шелк и кружево. Корсет стал основой конструкции одноименного платья, а также появился на пальто и платье-футляре в виде вышивки. Бюстье же выполняют декоративную функцию — их следует надевать поверх платьев.