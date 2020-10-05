По случаю появления бренда-фаворита Кэрри Брэдшоу в Петербурге BABOCHKA устраивает презентацию. 8 и 9 октября можно будет посмотреть, потрогать (и купить) коллекцию Manolo Blahnik.
В бутике BABOCHKA теперь эксклюзивно представлен бренд Manolo Blahnik
В ней двуцветные босоножки с переплетающимися ремешками, туфли на устойчивом каблуке с ассиметричными узорами в духе 80-х, замшевые лодочки с двумя винтажными застежками на кнопках, парчовые мюли с ночными цветами, атласные вечерние пары на шпильке и ботильоны с анималистическим принтом.
Обувной бренд создал дизайнер Маноло Бланик, талант которого разглядела некогда фэшн-директор Harper’s Bazaar и главный редактор Vogue Диана Вриланд. Первую коллекцию Бланик сделал в 1972 году для Ossie Clark: к этому времени его туфли уже носили и Палома Пикассо, и Бьянка Джаггер. Дальше — массовая популярность благодаря сериалу «Секс в большом городе» и помешательству героини Сары Джессики Паркер на туфлях Manolo Blahnik.
Бутик BABOCHKA, Невский пр., 153
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