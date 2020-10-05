В бутике BABOCHKA теперь эксклюзивно представлен бренд Manolo Blahnik

Обувной бренд создал дизайнер Маноло Бланик, талант которого разглядела некогда фэшн-директор Harper’s Bazaar и главный редактор Vogue Диана Вриланд. Первую коллекцию Бланик сделал в 1972 году для Ossie Clark: к этому времени его туфли уже носили и Палома Пикассо, и Бьянка Джаггер. Дальше — массовая популярность благодаря сериалу «Секс в большом городе» и помешательству героини Сары Джессики Паркер на туфлях Manolo Blahnik.

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