Сумка-тоут Dior, плащ Gerard Darel, пальто Fabiana Filippi и еще 13 вещей месяца

Сумка Christian Dior

В традициях марки — отвечать на кризис выпуском коллекции с бархатом: так было заведено при самом Кристиане Диоре, и Мария Грация Кьюри решила не отступать от классических правил. Тем более что велюровая ткань, как ни одна другая, передает эффект размытой дымки с фотографий художницы Ли Миллер, чьи документальные снимки времен Второй мировой войны послужили вдохновением для нынешнего сезона. Бархат появился не только в платьях из кутюрной линии, но даже в более демократичных по своему предназначению аксессуарах. Так, вышивка Dior Oblique на бархатных слипонах Solar (новинке дома!) и сумке-тоут приобрела фактуру и объем, благодаря чему аксессуары выглядят, как настоящие произведения оп-арта.

Christian Dior, Невский пр., 113

