Директор отдела моды Ксения Гощицкая объявляет архитектуру вдохновением месяца: выбираем графичные силуэты, геометричные формы и инновационные материалы.
Сумка-тоут Dior, плащ Gerard Darel, пальто Fabiana Filippi и еще 13 вещей месяца
Сумка Christian Dior
В традициях марки — отвечать на кризис выпуском коллекции с бархатом: так было заведено при самом Кристиане Диоре, и Мария Грация Кьюри решила не отступать от классических правил. Тем более что велюровая ткань, как ни одна другая, передает эффект размытой дымки с фотографий художницы Ли Миллер, чьи документальные снимки времен Второй мировой войны послужили вдохновением для нынешнего сезона. Бархат появился не только в платьях из кутюрной линии, но даже в более демократичных по своему предназначению аксессуарах. Так, вышивка Dior Oblique на бархатных слипонах Solar (новинке дома!) и сумке-тоут приобрела фактуру и объем, благодаря чему аксессуары выглядят, как настоящие произведения оп-арта.
Christian Dior, Невский пр., 113
Костюм Brioni
К 75-летию бренда Brioni лукбук марки сняли во флорентийском дворце Герини на лучших классических музыкантах мира. Шелковый халат и барочная виолончель, кашемировая двойка и скрипка Страдивари — идеальная коллаборация.
ДЛТ, Б. Конюшенная ул., 21–23
Спортивная коллекция Guess
Вы тоже откладывали тренировки потому, что спортивная одежда была как будто недостаточно фэшн? Что ж, Guess лишил вас и этой отговорки. С коллекцией Activewear — футуристичными ветровками, эластичными комбинезонами и велосипедками цвета лаванды — на зарядку становись!
Guess, ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а
Коллекция House Of Leo
Герой коллекции петербургского бренда House Of Leo переживает перипетии классического романа-воспитания и эволюционирует от ковбоя до масона. Принты, выполненные как будто карандашным рисунком, сочинил художник и тату-мастер Тимур Война Кошка.
Шоурум Нouse Of Leo, Гражданская ул., 16
Сапоги Prada
Не иначе Миучча Прада подумала о нас, петербуржцах! По-другому не объяснить тот факт, что маст-хэв Prada — резиновые сапоги цвета земляничного пломбира на подошве-тракторе. Прописываем как антидепрессант!
Prada, ДЛТ, Б. Конюшенная ул., 13
Костюм BOSS
Костюмы осенне-зимней коллекции Responsible от BOSS сшиты из переработанного полиамида и шерсти счастливых новозеландских овечек. Это продолжение эколинии, ставшей хитом марки. Все ее материалы — между прочим, очень красивых оттенков, — выполнены
из органического хлопка и пластика, собранного на океанских побережьях.
BOSS, Московский универмаг, Московский пр., 205
Лук от Claudie Pierlot
Нас все время спрашивают: каков же идеальный лук сезона. Смотрите, мы вам даже его покажем: тельняшка, классические синие джинсы, замшевые лоферы и косуха с меховой оторочкой. Все — от Claudie Pierlot. Не благодарите.
Claudie Pierlot, Au Pont Rouge, наб. Мойки, 73
Не купить, а увидеть: Chanel на сцене Александринского театра
История любви русского балета и Chanel, началом которой послужила дружба основательницы модного дома и Сергея Дягилева, продолжается и по сей день — на фестивале «ДягиИлев. P. S.» петербургскую премьеру балета «Габриэль Шанель» танцует прима Большого театра Светлана
Захарова. В авторах балета-биографии — сплошь обладатели «Золотых масок»: хореография Юрия Посохова и музыка композитора Ильи Демуцкого (номинанта премии «ТОП 50»!) — не просто возможность еще раз окунуться в круговорот событий из жизни мадемуазель Шанель, но и уникальный шанс увидеть, как ее главная идея — привнести движение и жизнь в женский костюм — достигла своей вершины благодаря искусству танца.
Балет «Габриэль Шанель», фестиваль «Дягилев. P. S.», Александринский театр, 20 и 21 октября
Легинсы Saint Laurent
Главная суперсила Saint Laurent, стратегически заложенная в ДНК бренда, — способность совместить сексуальность и изысканность, то есть сделать так, чтобы женщина выглядела вызывающе, но не вульгарно. Достичь такого спецэффекта в этот раз Энтони Ваккарелло смог при помощи латексных легинсов, облегающих ноги, как вторая кожа. Снизить градус их провокационности надлежит строгому жакету в духе power-dressing, в паре с которым брюки из гардероба фетишиста превращаются в элегантный маст-хэв нового сезона.
ДЛТ, Б. Конюшенная ул., 21–23
Твидовый комплект Maje
Инстаграмоемкий и лайкообразующий — так мы можем описать твидовый
комплект Maje с обязательными этой осенью шортами (да-да!) и жилетом-
безрукавкой. Белая блуза с бантом — как дополнительный акцент.
Maje, Большой пр. П. С., 57/1
Пиджак и юбка Sandro
Хотя в Sandro и вдохновлялись стилем приготовишек и студентов Йеля, оверсайзовым клубным пиджакам и плиссированым мини все возрасты покорны. Не забываем про грубые гранжевые ботинки — и в школу завтра не пойдем.
Sandro, Большой пр. П. С., 57/1
Сумка Etro
Нам срочно нужна сумка-ковер от Etro: ориентальные коды марки актуальны как никогда и лучше всего они уживутс с минималистичным луком как контрапункт всего образа.
Etro, Невский пр., 11
Костюм Boggi Milano
Костюмы из инновационной линии B-Tech итальянской марки Boggi Milano только выглядят классично: они выполнены из технологичной ткани Reda active, перечень свойств которой больше похож на sci-fi-сценарий. Не мнется, терморегулируется, не скатывается — при этом в составе
доминирует пряжа новозеландского мериноса. Такое будущее нам по душе.
Boggi Milano, ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а
Плащ Gerard Darel
Пожалуй, самая кинематографичная марка Gerard Darel не сдает позиций: наш новый (и вовсе не смутный) объект желания — это черный кожаный плащ, который, разумеется, стоит по-киношному носить на голое тело.
Gerard Darel, Большой пр. П. С., 23
Пальто и платье Fabiana Filippi
«Хорошее здание не нарушает пейзаж, оно делает пейзаж более красивым,
чем было до того, как это здание было построено», — так сформулировал
один из своих принципов основоположник органической архитектуры
Фрэнк Ллойд. Апогеем его творчества стал Музей Соломона Гуггенхайма
в Нью-Йорке, что не позволяет усомниться в правильности его слов. Вот и дизайнеры итальянской марки Fabiana Filippi руководствовались этим же принципом при создании одежды, где объемные ткани и чистые линии работают на природную женскую красоту. Надев пальто оверсайз и шифоновое платье из осенне-зимней коллекции, конечно, не стоит рассчитывать на Притцкеровскую премию, но восторженные взгляды вам будут обеспечены, мы проверяли!
Fabiana Filippi, Б. Конюшенная ул., 19/8
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