Reebok выпустили беговые кроссовки из коры эвкалипта и водорослей

Новинка входит в коллекцию бренда [REE]GROW, состоящую из одежды и обуви с натуральными природными компонентами растительного происхождения в составе. Беговые кроссовки Forever Floatride Grow — это переработанная версия модели Forever Floatride Energy 2. Их верх сделан из коры эвкалипта — дышащего биоразлагаемого материала, промежуточная подошва — из клещевины, стельки — из водорослей, а подошва — из натурального каучука.