Новинка входит в коллекцию бренда [REE]GROW, состоящую из одежды и обуви с натуральными природными компонентами растительного происхождения в составе. Беговые кроссовки Forever Floatride Grow — это переработанная версия модели Forever Floatride Energy 2. Их верх сделан из коры эвкалипта — дышащего биоразлагаемого материала, промежуточная подошва — из клещевины, стельки — из водорослей, а подошва — из натурального каучука.
Reebok выпустили беговые кроссовки из коры эвкалипта и водорослей
Цель Reebok — сократить использование первичного полиэстера и полностью исключить его к 2025 году. Несмотря на замену привычных материалов растительными, Forever Floatride Grow технологичны, обладают гибкой подошвой, хорошей амортизацией и способны бороться с появлением неприятного запаха во время тренировки.
Кроссовки Forever Floatride Grow уже доступны в магазинах и на сайте Reebok по цене 9 999 рублей.
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