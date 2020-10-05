Объемные сумки и босоножки для трехпалых: Givenchy представили весенне-летнюю коллекцию

Мэттью Уильямс показал первый результат своей работы в роли креативного директора модного дома. Им стала коллекция, в которую вошли классические костюмы, анораки, ассиметричные и прозрачные блузы, кожаные топы и юбки, пальто, платья в пол с открытой спиной.