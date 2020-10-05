Объемные сумки и босоножки для трехпалых: Givenchy представили весенне-летнюю коллекцию

Мэттью Уильямс показал первый результат своей работы в роли креативного директора модного дома. Им стала коллекция, в которую вошли классические костюмы, анораки, ассиметричные и прозрачные блузы, кожаные топы и юбки, пальто, платья в пол с открытой спиной.
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Дополняли образы аксессуары: головные уборы с рогами, огромные сумки. Также Givenchy показали босоножки с двумя перемычками между пальцами. Цветовая палитра состоит из базовых белого и черного оттенков, красного, фиолетового, бежевого и шоколадного. Презентация новой коллекции прошла в формате stories в инстаграм-аккаунте бренда.
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