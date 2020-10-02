Объемные рукава-фонарики и гипертрофированные формы: Loewe показали коллекцию весна-лето 2021

Креативный директор бренда Джонатан Андерсон сегодня представил новую коллекцию Loewe, в которую вошли брюки и юбки с закругленным низом, платья и блузы с объемными рукава-фонариками. Силуэты всех вещей коллекции — подчеркнуто гипертрофированные.
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Креативный директор бренда Джонатан Андерсон сегодня представил новую коллекцию Loewe, в которую вошли брюки и юбки с закругленным низом, платья и блузы с объемными рукава-фонариками. Силуэты всех вещей коллекции — подчеркнуто гипертрофированные.
Платья украсили вышивка, воланы, складки, драпировки, сетчатые элементы, а дополнительный объем создан за счет многослойных юбок. Основные цвета весенне-летней коллекции Loewe — черный и белый. Отдельные вещи выполнены в синем, голубом, пыльно и ярко-розовом оттенках.
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