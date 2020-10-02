Рик Оуэнс продолжает работать с эстетикой футуризма, тому подтверждение — острые плечи пиджаков, кейпов и пальто новой женской коллекции (ранее дизайнер и креативный директор бренда представил подобные силуэты в мужской линейке). Кроме моделей с острыми плечами, Rick Owens показали очень высокие ботфорты на массивной подошве, струящиеся закрытые платья макси и миди, асимметричные мини-платья с элементами деконструкции и шорты.
Ботфорты на массивной подошве, перчатки и острые плечи в коллекции Rick Owens весна-лето 2021
Отдельные вещи дополняли детали из сетки, а отдельные образы — солнцезащитные очки геометрических форм и перчатки. О пандемии напоминали и маски на моделях. Кроме традиционных для Rick Owens черного и белого цветов, в палитру коллекции вошли розовый, красный и желтый. Показ прошел на архипелаге Лидо в Венецианской лагуне.
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