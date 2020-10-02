Ботфорты на массивной подошве, перчатки и острые плечи в коллекции Rick Owens весна-лето 2021

Отдельные вещи дополняли детали из сетки, а отдельные образы — солнцезащитные очки геометрических форм и перчатки. О пандемии напоминали и маски на моделях. Кроме традиционных для Rick Owens черного и белого цветов, в палитру коллекции вошли розовый, красный и желтый. Показ прошел на архипелаге Лидо в Венецианской лагуне.