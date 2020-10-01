В видео — новинки ведущих марок «Кашемира и Шелка»: Agnona, Herno, Peserico, Ereda, Lardini. Режиссер — Александр Чернавин, за арт-дирекшн отвечала Юлия Ситникова, за стиль — Оксана Лисовол, а за макияж — Наташа Yong. Модели: Александр Богров, Александра Парфирова, Лиза Нечаева, Сергей Козловский.
Посмотрите видео бренда «Кашемир и шелк», посвященное осенней коллекции
Осенне-зимняя коллекция бренда выдержана в оттенках бежевого, охры, красного дерева и темного шоколада с контрастным добавлением молочного и кипенно-белого. В нее вошли объемные кашемировые пальто с деталями из тонкого стриженого меха, велюровые брюки, шерстяные пиджаки, свободные костюмы, вязаные кардиганы, шейные платки, гольфы, кожаные поясные сумки, сумки-мессенджеры с меховой отделкой и широкополые шляпы. Монохромные образы разбавлены принтом в полоску, клеткой гленчек, шотландкой, пепита, а также паттерном пейсли.
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