Посмотрите видео бренда «Кашемир и шелк», посвященное осенней коллекции

Осенне-зимняя коллекция бренда выдержана в оттенках бежевого, охры, красного дерева и темного шоколада с контрастным добавлением молочного и кипенно-белого. В нее вошли объемные кашемировые пальто с деталями из тонкого стриженого меха, велюровые брюки, шерстяные пиджаки, свободные костюмы, вязаные кардиганы, шейные платки, гольфы, кожаные поясные сумки, сумки-мессенджеры с меховой отделкой и широкополые шляпы. Монохромные образы разбавлены принтом в полоску, клеткой гленчек, шотландкой, пепита, а также паттерном пейсли.