Платья и блузы в стиле пэчворк: Chloé презентовали коллекцию весна-лето 2021

В Париже на территории Токийского дворца прошел показ Chloé под названием A Season In Hope. Креативный директор бренда Наташа Рамсей-Леви показала платья и блузы в стиле пэчворк, платья на бретелях, платья-рубашки, объемные брюки, а также асимметричные юбки и свитшоты с надписями.