В Париже на территории Токийского дворца прошел показ Chloé под названием A Season In Hope. Креативный директор бренда Наташа Рамсей-Леви показала платья и блузы в стиле пэчворк, платья на бретелях, платья-рубашки, объемные брюки, а также асимметричные юбки и свитшоты с надписями.
Платья и блузы в стиле пэчворк: Chloé презентовали коллекцию весна-лето 2021
В качестве аксессуаров — ремни, подвески, сумки с золотыми элементами и солнечные очки. Среди принтов главенствовал цветочный — изображения растений украсили блузы, платья и юбки. В цветовую палитру вошли приглушенные и светлые оттенки розового, персикового, синего, оливкового, коричневого, а также белый и бежевый.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.