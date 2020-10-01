Dr. Martens выпустили две новые модели ботинок на платформе

Эти ботинки — уже третья и четвертая модели на платформе. Началось все с появления силуэтов Jadon — обновленной версии классических Dr. Martens (выше на 1.5 дюйма), и Molly.

Ботинки Sinclair доступны в официальных магазинах Dr. Martens и на сайте AmerSport по цене 23 100 и 20 900 рублей.