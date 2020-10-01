Unisex Functional — первая агендерная коллекция в истории польского бренда. RESERVED взяли за основу эстетику 90-х и создали функциональную и универсальную одежду в стилистике унисекс. Это мягкие толстовки с капюшоном, спортивные брюки, куртки с большими карманами, брюки-карго из комбинированных материалов, бомберы, ветровки, классические футболки, джинсовый костюм, непромокаемый плащ, вельветовые брюки, водолазки, шапки, рюкзаки и поясные сумки.
Вельветовые брюки, водолазки и бомберы: что еще вошло в унисекс коллекцию RESERVED?
Вещи из осенне-зимней коллекции не только подходят представителям любого гендера, но и могут трансформироваться, а также их легко адаптировать к погодным условиям. Например, двусторонняя куртка имеет съемный капюшон и съемный стеганый воротник, который можно использовать вместо шарфа. Цвета коллекции универсальны: белый, черный, бежевый, классический деним, разбавленны осенними оттенками бордового и оранжевого.
Unisex Functiona на 75% состоит из эко-материалов: органического хлопка, переработанного полиэстера, вискозы, которая производится по замкнутому циклу из волокон на основе эвкалипта, бука или ели.
Вещи из новой коллекции RESERVED доступны на сайте и в магазине бренда в ТРЦ «Галерея».
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