Вельветовые брюки, водолазки и бомберы: что еще вошло в унисекс коллекцию RESERVED?

Unisex Functiona на 75% состоит из эко-материалов: органического хлопка, переработанного полиэстера, вискозы, которая производится по замкнутому циклу из волокон на основе эвкалипта, бука или ели.

Вещи из новой коллекции RESERVED доступны на сайте и в магазине бренда в ТРЦ «Галерея».