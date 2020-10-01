Коллекция осень-зима 2020 итальянского бренда уже доступна на сайте интернет-магазина. Это не только мужские деловые костюмы, но и элегантные вещи на каждый день, а также универсальная верхняя одежда для современных бизнесменов. Доставка заказов действует по всей России. Среди ближайших планов онлайн-магазина Boggi Milano — запуск доставки с примеркой.
Boggi Milano запустили интернет-магазин с доставкой по России
Вячеслав Шикулов
генеральный директор компании «Божжи Рус»
«Наша цель — чтобы клиенту было просто и комфортно совершать покупки в Boggi Milano. Наш покупатель руководствуется хорошим вкусом, ценит стиль и качество, а также хорошо сидящую одежду.
Сейчас мы занялись вплотную омниканальными продажами. Пандемия — это время новых возможностей, чем мы и воспользовались, запустив за пару месяцев интернет-магазин. В приоритете развитие всех каналов: розничных магазинов, онлайн-торговли, соцсетей и маркетплейсов. В частности, мы также запустили онлайн продажи на сайте ГУМа, и я уверен, что будущее бренда за омниканальностью».
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