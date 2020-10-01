Boggi Milano запустили интернет-магазин с доставкой по России

генеральный директор компании «Божжи Рус»

«Наша цель — чтобы клиенту было просто и комфортно совершать покупки в Boggi Milano. Наш покупатель руководствуется хорошим вкусом, ценит стиль и качество, а также хорошо сидящую одежду.

Сейчас мы занялись вплотную омниканальными продажами. Пандемия — это время новых возможностей, чем мы и воспользовались, запустив за пару месяцев интернет-магазин. В приоритете развитие всех каналов: розничных магазинов, онлайн-торговли, соцсетей и маркетплейсов. В частности, мы также запустили онлайн продажи на сайте ГУМа, и я уверен, что будущее бренда за омниканальностью».