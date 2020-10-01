Лаконичные силуэты и приглушенные цвета пиджаков, брюк, жилетов, пальто и платьев вдохновлены лучшими представителями немецкого искусства: идеологией направления Баухаус и современным танцем, представленным хореографом Пиной Бауш. Философия обоих явлений отражена в простых формах и функциональности одежды.
Марка OSOME2SOME показала новую коллекцию, отсылающую к философии Баухауса и танцам Пины Бауш
В коллекцию FW 20/21 петербургской марки вошли широкие шаровары, свободные платья, жилет с выведенными объемными плечами, юбка-годе и брючный костюм с объемным жакетом. Ключевые оттенки — бежевый, синий, черный и серый.
Первый дроп коллекции доступен на сайте и в магазине марки в Петербурге.
OSOME2SOME, ул. Фурштатская, 10
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