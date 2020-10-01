Марка OSOME2SOME показала новую коллекцию, отсылающую к философии Баухауса и танцам Пины Бауш

Лаконичные силуэты и приглушенные цвета пиджаков, брюк, жилетов, пальто и платьев вдохновлены лучшими представителями немецкого искусства: идеологией направления Баухаус и современным танцем, представленным хореографом Пиной Бауш. Философия обоих явлений отражена в простых формах и функциональности одежды.