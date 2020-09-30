Для создания коллекции одежды объединились «Одноклассники», Lamoda, центр «Антон тут рядом» и Русский музей. Люди с аутизмом — студенты центра, написали репродукции известных картин Русского музея, которые и украсили вещи из коллекции. Среди них футболки и шопперы с репродукциями картин «Красная конница» и «Голова Крестьянина» Малевича, «Небесный бой» Рериха, «Натюрморт» Штейнберга.
Студенты центра «Антон тут рядом» создали принты-репродукции картин Русского музея для футболок и шопперов
В поддержку благотворительного проекта «Одноклассники» добавят на витрину подарков секцию с рисунками студентов центра, в которую войдут шедевры Малевича, Рериха, Штейнберга, Ларионова, Кандинского, Гончаровой, Розановой и других художников, представленных в Русском музее. Такие подарки можно будет отправлять бесплатно. Акция направлена на распространение информации о жизни людей с аутизмом.
Всю прибыль от проданных футболок и шопперов передадут в центр «Антон тут рядом». Купить вещи можно в интернет-магазине Lamoda.
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