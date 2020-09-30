Студенты центра «Антон тут рядом» создали принты-репродукции картин Русского музея для футболок и шопперов

В поддержку благотворительного проекта «Одноклассники» добавят на витрину подарков секцию с рисунками студентов центра, в которую войдут шедевры Малевича, Рериха, Штейнберга, Ларионова, Кандинского, Гончаровой, Розановой и других художников, представленных в Русском музее. Такие подарки можно будет отправлять бесплатно. Акция направлена на распространение информации о жизни людей с аутизмом.



Всю прибыль от проданных футболок и шопперов передадут в центр «Антон тут рядом». Купить вещи можно в интернет-магазине Lamoda.