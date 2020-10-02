Основа новой коллекции петербургского бренда Alena Dementeva – классические сдержанные силуэты и природный колорит. Один из главных акцентов сделан на тренчи из плотного хлопка с водоотталкивающей пропиткой и двойным лацканом. Хлопковые позиции отлично удерживают тепло и пропускают воздух, а шерстяные — идеально подходят для знойной осенней погоды. Цветовая палитра – пастельная бежево-серая гамма, но с дополнением молочных, карамельных, пыльно-розовых и графитовых оттенков.
Водоотталкивающие тренчи, шерстяные пальто и трикотаж в осенне-зимней коллекции Alena Dementeva
Кроме этого, в осенне-зимней коллекции Alena Dementeva – утепленные пальто из натуральной шерсти, вязаные костюмы, свитера и модели из шерстяного твида.
Alena Dementevа, наб. р. Фонтанки, 52, byalenadementeva.com, @byalenadementeva
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