Водоотталкивающие тренчи, шерстяные пальто и трикотаж в осенне-зимней коллекции Alena Dementeva

Основа новой коллекции петербургского бренда Alena Dementeva – классические сдержанные силуэты и природный колорит. Один из главных акцентов сделан на тренчи из плотного хлопка с водоотталкивающей пропиткой и двойным лацканом. Хлопковые позиции отлично удерживают тепло и пропускают воздух, а шерстяные — идеально подходят для знойной осенней погоды. Цветовая палитра – пастельная бежево-серая гамма, но с дополнением молочных, карамельных, пыльно-розовых и графитовых оттенков.