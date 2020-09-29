Кимоно, вышивка и полупрозрачные платья в весенне-летней коллекции Dior

Креативный директор женской линии бренда Мария Грация-Кьюри продолжает работать с художницами-феминистками и привлекать их к созданию сет-дизайна шоу Dior. На этот раз местом показа стал парижский сад Тюильри, который был оформлен коллажами — частями проекта флорентийской художницы-феминистки Лючии Маркуччи. Более того, шоу открыла короткометражная лента, рассказывающая о творчестве Маркуччи. Модели ходили по подиуму под пение хора.