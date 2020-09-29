Креативный директор женской линии бренда Мария Грация-Кьюри продолжает работать с художницами-феминистками и привлекать их к созданию сет-дизайна шоу Dior. На этот раз местом показа стал парижский сад Тюильри, который был оформлен коллажами — частями проекта флорентийской художницы-феминистки Лючии Маркуччи. Более того, шоу открыла короткометражная лента, рассказывающая о творчестве Маркуччи. Модели ходили по подиуму под пение хора.
Кимоно, вышивка и полупрозрачные платья в весенне-летней коллекции Dior
В коллекцию Dior весна-лето 2021 вошли кимоно, кожаные укороченные жилеты, полупрозрачные платья миди и макси, юбки, шорты и бузы с вышивкой в виде цветов, рубашки и свободные брюки. В качестве аксессуаров — тюрбаны, длинные подвески и ремни. На показе отметилась участница протестного движения Extinction Rebellion с плакатом «Мы все жертвы моды» в руках. Она якобы выбежала на подиум.
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