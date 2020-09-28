Завтра, 29 сентября, состоится важное модное событие — DLT Fashion Show, которое познакомит зрителей с коллекциями 20/21 ведущих модных домов: Bottega Veneta, Celine, Saint Laurent, Valentino, Alexander McQueen, Dolce & Gabanna, Toteme, Vetements, Balenciaga, Lanvin и многих других.
В ДЛТ пройдет фэшн-шоу, на котором покажут новые коллекции Balenciaga, Bottega Veneta, Valentino и других модных домов
Показ пройдет на фоне футуристической видеоинсталляции под аккомпанемент молодого пианиста, композитора, представителя российского минимализма Кирилла Рихтера в сопровождении скрипки и виолончели.
Посмотреть прямую трансляцию DLT Fashion Show можно будет на сайте и в инстаграме ДЛТ, а также на нашем сайте.
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