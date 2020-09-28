В ДЛТ пройдет фэшн-шоу, на котором покажут новые коллекции Balenciaga, Bottega Veneta, Valentino и других модных домов

Показ пройдет на фоне футуристической видеоинсталляции под аккомпанемент молодого пианиста, композитора, представителя российского минимализма Кирилла Рихтера в сопровождении скрипки и виолончели.

Посмотреть прямую трансляцию DLT Fashion Show можно будет на сайте и в инстаграме ДЛТ, а также на нашем сайте.