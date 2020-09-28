PUMA и стритвир-бренд The Hundreds верят в светлое будущее, где все мы стали эко-осознанными. Для того, чтобы такое будущее наступило, бренды выпустили коллаборацию, которая должна повысить осведомленность о человеческом воздействии на окружающую среду. В нее вошли многофункциональные вещи-трансформеры из экологичных материалов: органического хлопка, кожи без хромового дубления, с надписями и графикой, призывающими быть осознанными.
У The Hundreds и PUMA вышла коллекция из переработанных материалов и органического хлопка
Например, куртка и брюки из коллекции PUMA х The Hundreds сделаны из переработанного полиэстера, а двусторонняя толстовка и шорты — из органического хлопка. Среди вещей-трансформеров — шоппер с надписью «FOR THE WORLD», который превращается в поясную сумку.
Одежда, кроссовки и аксессуары из коллекции уже доступны в магазине PUMA в ТЦ «Галерея».
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