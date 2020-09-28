У The Hundreds и PUMA вышла коллекция из переработанных материалов и органического хлопка

Например, куртка и брюки из коллекции PUMA х The Hundreds сделаны из переработанного полиэстера, а двусторонняя толстовка и шорты — из органического хлопка. Среди вещей-трансформеров — шоппер с надписью «FOR THE WORLD», который превращается в поясную сумку.

Одежда, кроссовки и аксессуары из коллекции уже доступны в магазине PUMA в ТЦ «Галерея».