Бренд создал футболки и лонгсливы из стопроцентного хлопка, с тканевым плетением, напоминающим вафельную подошву. Именно оно отвечает за способность вещей не пропускать влагу. Вещи из капсулы Vans Off The Wall Classic Tee имеют кастомную петлю для вешалки и горловину с прорезиненной окантовкой.
Vans выпустили капсулу лонгсливов из водоотталкивающего материала (как раз к сезону дождей)
Модель Classic Circle V SS представлена в зелено-розовом и голубом цветах, а также варианте, окрашенном в технике тай-дай. Кроме того, в коллекцию вошли пять оттенков Off The Wall Classic LS и лонгсливы с принтом в полоску и паттерном Checkerboard на одном из рукавов.
Футболки и лонгсливы Vans Off The Wall Classic Tee уже доступны в официальных магазинах и на сайте бренда.