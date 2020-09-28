Vans выпустили капсулу лонгсливов из водоотталкивающего материала (как раз к сезону дождей)

Модель Classic Circle V SS представлена в зелено-розовом и голубом цветах, а также варианте, окрашенном в технике тай-дай. Кроме того, в коллекцию вошли пять оттенков Off The Wall Classic LS и лонгсливы с принтом в полоску и паттерном Checkerboard на одном из рукавов.

Футболки и лонгсливы Vans Off The Wall Classic Tee уже доступны в официальных магазинах и на сайте бренда.