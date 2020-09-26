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Морская тема, неон и мини-платья на показе Versace весна-лето 2021

Креативный директор бренда Донателла Версаче представила мужскую и женскую коллекции. Их основной темой стали море, эстетика затонувшего города и подводные жители. Топы бра больше напоминали ракушки (или были декорированы ими), а броши на пиджаках представляли собой морские звезды. Морские принты украсили декольтированные мини-платья, гавайские рубашки с коротким рукавом, шорты, юбки с воланами и купальники. В женскую коллекцию также вошли брюки и юбки на очень низкой посадке.

Коллекция Versace весна-лето 2021 получилась красочной — неоновые розовый, оранжевый, желтый, синий и зеленый. В качестве аксессуаров — пляжные сумки и небольшие клатчи. Стилистику подводного мира дополнил сет-дизайн — подиум выглядел как затонувший город.

Татьяна Зиза,
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