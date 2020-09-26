Морская тема, неон и мини-платья на показе Versace весна-лето 2021

Креативный директор бренда Донателла Версаче представила мужскую и женскую коллекции. Их основной темой стали море, эстетика затонувшего города и подводные жители. Топы бра больше напоминали ракушки (или были декорированы ими), а броши на пиджаках представляли собой морские звезды. Морские принты украсили декольтированные мини-платья, гавайские рубашки с коротким рукавом, шорты, юбки с воланами и купальники. В женскую коллекцию также вошли брюки и юбки на очень низкой посадке.