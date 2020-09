Отсылки к обуви 70-х и 80-х в новой версии кроссовок Club C от Adsum и Reebok

Американский бренд Adsum и Reebok представили обновленную модель легендарных Club C, которые были созданы еще в 80-х годах. Тогда они задумывались ка теннисная обувь с соответствующим дизайном. Adsum проявили уважение к легенде и сохранили минималистичность и монохромность кроссовок. Итог — Reebok Club C Revenge Plus породного коричневого цвета с полупрозрачной резиновой подошвой, отсылающей к обуви 70-х и 80-х.