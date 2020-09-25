Американский бренд Adsum и Reebok представили обновленную модель легендарных Club C, которые были созданы еще в 80-х годах. Тогда они задумывались ка теннисная обувь с соответствующим дизайном. Adsum проявили уважение к легенде и сохранили минималистичность и монохромность кроссовок. Итог — Reebok Club C Revenge Plus породного коричневого цвета с полупрозрачной резиновой подошвой, отсылающей к обуви 70-х и 80-х.
Отсылки к обуви 70-х и 80-х в новой версии кроссовок Club C от Adsum и Reebok
Новая модель напоминает и о прошлой коллаборации Adsum и Reebok — кроссовках Pyro. К ностальгическим элементам можно отнести замшевые детали на пятке и внутренний брендинг на стельке. Кроме того, Reebok Club C Revenge Plus декорированы кастомизированным перфорированным узором на медиальной стороне кроссовка и обладают дополнительными съемными стельками.
Кроссовки в продаже с сегодняшнего дня в магазинах и на сайт Reebok. Цена — 10 999 рублей.
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