Отсылки к обуви 70-х и 80-х в новой версии кроссовок Club C от Adsum и Reebok

Новая модель напоминает и о прошлой коллаборации Adsum и Reebok — кроссовках Pyro. К ностальгическим элементам можно отнести замшевые детали на пятке и внутренний брендинг на стельке. Кроме того, Reebok Club C Revenge Plus декорированы кастомизированным перфорированным узором на медиальной стороне кроссовка и обладают дополнительными съемными стельками.

Кроссовки в продаже с сегодняшнего дня в магазинах и на сайт Reebok. Цена — 10 999 рублей.