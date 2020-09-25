Бренд по-новому взглянул на элемент локальной культуры, который существует уже 500 лет. В качестве референсов для создания новой коллекции «Время перемен» использовали образы интеллигенции рубежа XIX-XX веков, а именно образы Максима Горького. Писатель носил косоворотку в сочетании с более современными вещами, он олицетворял перемены, которые тогда происходили в обществе. А марка обратилась к нынешней изменениям.
Марка «Время Перемен» посвятила новую коллекцию блузе-косоворотке и Максиму Горькому (писатель умел ее носить!)
Актуальные перемены связаны с гендером и, конечно, ролью женщины. Адаптация классической блузы-косоворотки под женскую фигуру позволила создать платья и блузы с узнаваемой смещенной застежкой в базовых черном и белом цветах. Вся коллекция сшита из натуральных тканей: хлопка и вискозы.
Коллекция представлена в магазинах «Время Перемен» (остров «Новая Голландия») и M-Belka, а также на сайте марки. Блуза обойдется в 3 990 рублей, платье — 4 890.
Фото: Митя Ганопольский
Модель: Ксения Бенета
Дизайн и концепция: Марина Колбакова
Мейк: Алина Махаева
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