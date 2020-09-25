Марка «Время Перемен» посвятила новую коллекцию блузе-косоворотке и Максиму Горькому (писатель умел ее носить!)

Бренд по-новому взглянул на элемент локальной культуры, который существует уже 500 лет. В качестве референсов для создания новой коллекции «Время перемен» использовали образы интеллигенции рубежа XIX-XX веков, а именно образы Максима Горького. Писатель носил косоворотку в сочетании с более современными вещами, он олицетворял перемены, которые тогда происходили в обществе. А марка обратилась к нынешней изменениям.