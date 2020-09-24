Результат сотрудничества спортивного гиганта, анимационной студии Illumination, компании Universal Brand Development и культурного феномена «Миньоны» — это коллекция для взрослых и детей «Миньоны: Грювитация», посвященная героям и сюжету одноименной кинопремьеры 2021 года. Коллаборация Minions x Reebok состоит из пяти новых моделей кроссовок с миньонами и главным злодеем мультфильма Грю.
Reebok и студия Illumination создали кроссовки, вдохновленные миньонами и главным героем мультфильма «Гадкий я»
Ассиметричная модель Instapump Fury посвящена миньонам. В ней множество отсылок к фильмам франшизы: вечеринка Миньонов на стельке, глаза Миньонов на кнопках Pump, изображение шкурки банана на левой подметке и следы ударов по всему кроссовку. Подошва кроссовок для взрослых Question Mid украшена светящимся в темноте принтом, напоминающим слизь, их верхняя часть выполнена в неполированном серебряном цвете из металлов лаборатории Грю, а на хромированной кожаной панели на заднике фирменное «G» Грю заменило традиционную «тройку» баскетболиста Аллена Айверсона.
Minions x Reebok Instapump Fury вдохновлены командой суперзлодеев «Злобная шестерка» — цвета модели отсылают к костюмам ее участников. Так левый кроссовок выполнен в желтых и золотых цветах, а его задник украшен кастомизированными пластиковыми вставками в виде кибер-клешни одного из суперзлодеев. На подкладке правого кроссовка изображение гоночных полос в честь героя Svengeance, бирюзово-золотая филигрань со стеклянным радужным шариком и полосатый носок со вставкой под крокодиловую кожу. Текстуры и ретро-цвета костюмов и штаб-квартиры «Злобной шестерки» легли в основу и новой версии Reebok Club C. Они сделаны из рубчатого вельвета и премиальной кожи, имеют панели из нубука в верхней части, бархатные обрамление внутри, стельку в духе ретро-ковров, мягкие шелковые шнурки и лого «Злобной шестерки» на язычке.
В коллекции есть и специальная модель только для детей — яркий вариант классических Reebok Club C с новым героем франшизы «Миньонов» — Отто. Желтые кроссовки, на стельке которых принт в виде вечеринки героев, еще и тизерят события грядущей премеры.
Коллекция поступит в продажу 1 октября.
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