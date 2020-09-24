Reebok и студия Illumination создали кроссовки, вдохновленные миньонами и главным героем мультфильма «Гадкий я»

Minions x Reebok Instapump Fury вдохновлены командой суперзлодеев «Злобная шестерка» — цвета модели отсылают к костюмам ее участников. Так левый кроссовок выполнен в желтых и золотых цветах, а его задник украшен кастомизированными пластиковыми вставками в виде кибер-клешни одного из суперзлодеев. На подкладке правого кроссовка изображение гоночных полос в честь героя Svengeance, бирюзово-золотая филигрань со стеклянным радужным шариком и полосатый носок со вставкой под крокодиловую кожу. Текстуры и ретро-цвета костюмов и штаб-квартиры «Злобной шестерки» легли в основу и новой версии Reebok Club C. Они сделаны из рубчатого вельвета и премиальной кожи, имеют панели из нубука в верхней части, бархатные обрамление внутри, стельку в духе ретро-ковров, мягкие шелковые шнурки и лого «Злобной шестерки» на язычке.