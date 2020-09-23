Пиджаки, джинсы, платья и даже обувь, созданные в технике пэчворк: Dolce & Gabbana показали весенне-летнюю коллекцию

Техника лоскутного шитья стала основой не только для новой коллекции модного дома, но и для оформления локации, в которой прошел показ. Специальное пространство бренда было оформлено с учетом ее принципов — подиум, стены и ступени, по которым спускались модели, украсил сицилийский пэчворк. Этот же орнамент стал главным принтом коллекции весна-лето 2021.