Креативный директор бренда Сильвия Вентурини решила, что даже после локдауна не стоит расставаться с полюбившемися карантинными атрибутами — подушками и одеялами. Они угадываются в мужских жилетах и женских пуховиках из новой коллекции Fendi. Еще одна отсылка к жизни в изоляции — платья и сарафаны, силуэт которых напоминает халаты, а также перчатки как в женских, так и в мужских образах.
Жилеты-подушки, перчатки и пуховики-одеяла: атрибуты карантина в коллекции Fendi весна-лето 2021
Кроме этого, в коллекцию вошли и более привычные вещи — мужские и женские костюмы, брюки, жакеты и пальто активных красных и черных оттенков. Но все же большая часть образов выдержана в нюдовой цветовой гамме, в основе которой белый, бежевый и нежно-голубой. Выделяются отдельные элементы образов, например, желтые туфли или розовые носки и перчатки.
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