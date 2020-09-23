Жилеты-подушки, перчатки и пуховики-одеяла: атрибуты карантина в коллекции Fendi весна-лето 2021

Креативный директор бренда Сильвия Вентурини решила, что даже после локдауна не стоит расставаться с полюбившемися карантинными атрибутами — подушками и одеялами. Они угадываются в мужских жилетах и женских пуховиках из новой коллекции Fendi. Еще одна отсылка к жизни в изоляции — платья и сарафаны, силуэт которых напоминает халаты, а также перчатки как в женских, так и в мужских образах.