Uniqlo и JW Anderson выпустили коллаборацию «День в Лондоне»

Кроме моделей для мужчин и женщин, в коллекцию вошли и вещи для детей: куртки из флиса, юбки в складку, полосатые трикотажные шарфы и шапки.

В продаже коллекция UNIQLO and JW Anderson появится в октябре в ТЦ «Галерея».