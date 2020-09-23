UNIQLO и JW Anderson работают вместе не в первый раз. Их новая осенне-зимняя коллекция воплощяет концепцию LifeWear — это лаконичные вещи для повседневной городской жизни: сорочки, юбки, пальто, куртки, свитеры. В коллаборации много отсылок к британскому стилю, например, клетчатые узоры и пальто силуэта дафлкот.
Uniqlo и JW Anderson выпустили коллаборацию «День в Лондоне»
Также она наполнена знаковыми для британского бренда JW Anderson элементами, к которым можно отнести лоскутное шитье, ассиметричный крой, цветовую палитру из теплых оттенков: оливкового, темно-синего, пепельно-серого, янтарного.
Кроме моделей для мужчин и женщин, в коллекцию вошли и вещи для детей: куртки из флиса, юбки в складку, полосатые трикотажные шарфы и шапки.
В продаже коллекция UNIQLO and JW Anderson появится в октябре в ТЦ «Галерея».
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