Трикотаж, брючные костюмы и пуховики с изображением влюбленных волков в осенне-зимней коллекции Akhmadullina Dreams

Также в коллекцию вошли классические пальто, шубы, дубленки из эко-меха и пуховики: как однотонные, так и с принтами в виде лесных рысей или пары влюбленных волков. Цветовая палитра представлена коричнево-бежевой гаммой, но с дополнением глубоких синих, зеленых, небесно-голубых, шалфейных и розово-сиреневых оттенков. В стежке на верхней одежде и в паттернах на свитерах замечен символ Akhmadullina Dreams — монограмма с зайкой.