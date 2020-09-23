Летящие платья в стиле кэжуал различных силуэтов, юбки, трикотажные комплекты, свитеры и брючные костюмы стали основой коллекции Fall-Winter 20/21. Отдельные вещи украшены принтами и вышивками с изображениями героев Akhmadullina Dreams: мудрых сов, кошек-художниц, влюбленных волков и других сказочных животных.
Трикотаж, брючные костюмы и пуховики с изображением влюбленных волков в осенне-зимней коллекции Akhmadullina Dreams
Также в коллекцию вошли классические пальто, шубы, дубленки из эко-меха и пуховики: как однотонные, так и с принтами в виде лесных рысей или пары влюбленных волков. Цветовая палитра представлена коричнево-бежевой гаммой, но с дополнением глубоких синих, зеленых, небесно-голубых, шалфейных и розово-сиреневых оттенков. В стежке на верхней одежде и в паттернах на свитерах замечен символ Akhmadullina Dreams — монограмма с зайкой.
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