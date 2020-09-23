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Архивные элементы и ручная вышивка: Coach представили коллекцию весна-лето 2021

При работе над вещами из коллекции креативный директор бренда Стюарт Веверс использовал архивные предметы и переработанные материалы. Тренчи, юбки, пиджаки, платья созданы как раз из экотканей, вязаные кардиганы, свитера и жилеты украсила ручная вышивка, а некоторые вещи — росписи, сделанные также вручную. Дополнили образы сумки из кожи растительного дубления и сандалии, надетые на цветные носки. Коллекция выполнена в спокойных нюдовых оттенках.

Автор лукбука весенне-летней коллекции Coach, снятого на улицах Нью-Йорка, — фэшн-фотограф Юрген Теллер. Участие в съемке приняли Кайя Гербер, Кейт Мосс, Джереми Линн.

Татьяна Зиза,
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