Архивные элементы и ручная вышивка: Coach представили коллекцию весна-лето 2021

При работе над вещами из коллекции креативный директор бренда Стюарт Веверс использовал архивные предметы и переработанные материалы. Тренчи, юбки, пиджаки, платья созданы как раз из экотканей, вязаные кардиганы, свитера и жилеты украсила ручная вышивка, а некоторые вещи — росписи, сделанные также вручную. Дополнили образы сумки из кожи растительного дубления и сандалии, надетые на цветные носки. Коллекция выполнена в спокойных нюдовых оттенках.