Помните, как в эпоху актуальности дыр на джинсах некоторые тренд порицали и говорили: «я такие дырки и самостоятельно сделать смогу»? Новая модель джинсов Gucci вполне способна вызвать очередную подобную волну обсуждений и осуждений фэшн-дизайна. Но креативного директора модного дома Алессандро Микеле это мало волнует. Мужские джинсы из коллекции осень-зима 2021, украшенные имитацией пятен от травы, вдохновлены стилем гранж. Именно гранж диктует главные тенденции сезона.
Покупка недели: джинсы Gucci со следами от травы
Как и полагается такой модели, создана она из органического хлопкового денима, а эффект состаренности и пятен достигается благодаря специальной обработке (а не валянию в траве). Тем, кому джинсы понравились и тем, кто не мнит себя Алессандро Микеле, придется купить их за 58 000 рублей.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.