Покупка недели: джинсы Gucci со следами от травы

Как и полагается такой модели, создана она из органического хлопкового денима, а эффект состаренности и пятен достигается благодаря специальной обработке (а не валянию в траве). Тем, кому джинсы понравились и тем, кто не мнит себя Алессандро Микеле, придется купить их за 58 000 рублей.