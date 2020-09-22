UGG переосмыслили силуэт Classic boot в своей новой коллекции

Бренд представил мужскую и женскую коллекции обуви UGG Classics, для создания которых плотно поработал со своим сороколетним наследием. Так центральной моделью стали легендарные Classic boot в новом прочтении.
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Бренд представил мужскую и женскую коллекции обуви UGG Classics, для создания которых плотно поработал со своим сороколетним наследием. Так центральной моделью стали легендарные Classic boot в новом прочтении.
Classics Collection 2020 включает в себя две линейки: Classic Mini и Modern Classics. В них вошли пары из овчины базовых оттенков: разных вариаций коричневого, черного и серого.
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