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UGG переосмыслили силуэт Classic boot в своей новой коллекции

Бренд представил мужскую и женскую коллекции обуви UGG Classics, для создания которых плотно поработал со своим сороколетним наследием. Так центральной моделью стали легендарные Classic boot в новом прочтении. 

Classics Collection 2020 включает в себя две линейки: Classic Mini и Modern Classics. В них вошли пары из овчины базовых оттенков: разных вариаций коричневого, черного и серого.

Татьяна Зиза,
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