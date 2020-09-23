В Петербурге открылся корнер Stella McCartney

Чтобы соотвествовать философии бренда Stella McCartney, декораторы корнера выбрали в качестве основных материалов сталь, дерево, необработанное стекло – все или натуральное, или переработанное. Даже манекен был специально произведен из биопластика. Стены передают особую трубчатую текстуру и напоминают, по словам Стеллы, оформление ее детской комнаты. Тему веселья и хорошего настроения поддерживает световая инсталляция в духе ДНК бренда, ведь для самого дизайнера самое важное – это не причинять вред природе и оставаться жизнерадостным в любое время. Такой подход к жизни отражается и в интерьере, и в коллекции FW2020.