Коллаборация призвана привлечь внимание к проблеме разумного потребления и изменить отношение потребителя к одежде. Ее название Untigravity включает в себя три понятия: урбанизм, природа и технологии, которые создают ĸлючевые смыслы диджитал-ĸоллеĸции. Для PUMA 3D-коллаборация — первый подобный опыт.