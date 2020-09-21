Erdem посвятили весенне-летнюю коллекцию писательнице Сьюзен Зонтаг

В коллекцию Erdem весна-лето 2021 вошли платья в пол с лентами и рукавами-фонариками, тренчи, юбки макси и жакеты. Образы соединяли в себе разные вариации цветочного принта, а некоторые из них дополняли длинные перчатки. Помимо цветочного принты на показе был замечен и змеиный — он украшал туфли на большой платформе. Шоу прошло в лесу Эппинг Форест.