На новую коллекцию креативного директора бренда Эрдем Моралиоглу вдохновил стиль писательницы, а также одна из ее работ — книга «Любовница вулкана» 1992 года. События в этом произведении Зонтаг происходят во времена неопределенности и потрясений, что очевидно рифмуется с нашей реальностью.
Erdem посвятили весенне-летнюю коллекцию писательнице Сьюзен Зонтаг
В коллекцию Erdem весна-лето 2021 вошли платья в пол с лентами и рукавами-фонариками, тренчи, юбки макси и жакеты. Образы соединяли в себе разные вариации цветочного принта, а некоторые из них дополняли длинные перчатки. Помимо цветочного принты на показе был замечен и змеиный — он украшал туфли на большой платформе. Шоу прошло в лесу Эппинг Форест.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.