Кольчуги и элементы средневековой эстетики: Simone Rocha показали весенне-летнюю коллекцию

Кроме них в коллекцию весна-лето 2021 вошли платья на манер бальных с подчеркнуто талией и объемными рукавами, оверсайз плащи, костюмы с удлиненными рубашками-платьями, круглые сумки и авоськи из жемчуга. Главные цвета: сдержанные бежевый, белый, голубой и черный.