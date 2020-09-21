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Кольчуги и элементы средневековой эстетики: Simone Rocha показали весенне-летнюю коллекцию

Креативный директор бренда Симон Роша не изменяет себе и добавляет в казалось бы максимально феминные образы и силуэты элементы рыцарской эстетики. Так в новой коллекции появились современные интерпретации кольчуг и бандажи. 

Кроме них в коллекцию весна-лето 2021 вошли платья на манер бальных с подчеркнуто талией и объемными рукавами, оверсайз плащи, костюмы с удлиненными рубашками-платьями, круглые сумки и авоськи из жемчуга. Главные цвета: сдержанные бежевый, белый, голубой и черный.

Татьяна Зиза,
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