Петербургская марка Vatnique посвятила новую капсулу творчеству Эльзы Скиапарелли

Первая создана из жаккардовой парчи с акцентным анималистическим рисунком несуществующего животного: «золотого тигра» со скрытыми контрастными деталями. Вторая куртка — из матового шелка в оттенке Racing Green с контрастными деталями того самого цвета shocking pink. И третья куртка выполнена из молочного хлопкового твида с золотой нитью и декорирована патинированными круглыми пуговицами из проволоки.

Куртки отличаются от предыдущих вещей Vatnique и кроем. Сейчас их силуэт — это гиперболизированные песочные часы. В новинках сделан акцент на талии с помощью широкого пояса, а их верх и низ остались объемными. Дополнили капсулу миниатюрные броши в виде жука-скарабея — символа возрождения жизни.