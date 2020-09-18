Создатели Vatnique Алексей и Кирилл обратились к приемам, которые французский дизайнер использовала в своих ранних работах: насыщенный розовый цвет, гиперболизация и анималистика. Они и стали основой для новой капсулы марки, в которую вошли три куртки.
Петербургская марка Vatnique посвятила новую капсулу творчеству Эльзы Скиапарелли
Первая создана из жаккардовой парчи с акцентным анималистическим рисунком несуществующего животного: «золотого тигра» со скрытыми контрастными деталями. Вторая куртка — из матового шелка в оттенке Racing Green с контрастными деталями того самого цвета shocking pink. И третья куртка выполнена из молочного хлопкового твида с золотой нитью и декорирована патинированными круглыми пуговицами из проволоки.
Куртки отличаются от предыдущих вещей Vatnique и кроем. Сейчас их силуэт — это гиперболизированные песочные часы. В новинках сделан акцент на талии с помощью широкого пояса, а их верх и низ остались объемными. Дополнили капсулу миниатюрные броши в виде жука-скарабея — символа возрождения жизни.
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