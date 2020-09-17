Если основная коллекция бренда (показ которой сегодня открыл лондонскую Неделю моды) еще недоступна, то пре-коллекция — вполне. Она состоит из трех частей. Первая представляет собой переосмысление архивов Burberry — пальто, кейфы и культовые тренчи.
Тренчи, блузы с элементами деконструкции и комбинезоны в пре-коллекции Burberry
Вторая демонстрирует подход Рикардо Тиши к элегантности и женственности, крою и материалами. В нее входят блузы и юбки с элементами деконструкции, свитеры с вырезами на рукавах, блузы и футболки с абстрактными принтами, обувь, сочетающая элементы старины и современности.
И третья часть — это спортивная одежда: сексуальные комбинезоны, топы и легинсы.
Пре-коллекция Burberry представлена в корнере бренда на 3 этаже ДЛТ.
ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23
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