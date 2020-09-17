Тренчи, блузы с элементами деконструкции и комбинезоны в пре-коллекции Burberry

Вторая демонстрирует подход Рикардо Тиши к элегантности и женственности, крою и материалами. В нее входят блузы и юбки с элементами деконструкции, свитеры с вырезами на рукавах, блузы и футболки с абстрактными принтами, обувь, сочетающая элементы старины и современности.