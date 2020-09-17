Не трендами едины: 20 вещей-нетленок, на актуальность которых не повлияют тенденции

Образы от «Кенгуру»

Новая готика. Никаких эмо! Это про красоту. Кружево, воротник-стойка, вздернутые плечи и рукава-фонарики, массивные, но элегантные ботинки на шнуровке. И да, черный цвет!

Киберспорт. Ярко-желтый цвет, оверсайз, предельно удобная и технологичная одежда — чего стоят одни только в них даже круче, чем сидеть в гаджете.

«Кенгуру», Большой пр. П. С., 17