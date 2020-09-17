Директор отдела моды Ксения Гощицкая голосует за бархат, кашемир и золотое ламе: в мире, где так много тенденций, выбирайте любимые ткани!
Не трендами едины: 20 вещей-нетленок, на актуальность которых не повлияют тенденции
Сумка Lady Dior
Мы обожаем следить за ежесезонными трансформациями знаковой модели дома Christian Dior. Узор каннаж теперь вышит на темно-синем бархате ночного неба, где звездами сияют золотые буквы-шармы, которые складываются в заветную фамилию Диор. Каннаж считается главным историческим рисунком Dior и по легенде был позаимствован Кристианом у антикварной мебели из салона на авеню Монтень, 30.
Dior, Невский пр., 113
Блуза Gerard Darel
Рюши, люрекс и рукава-буфы: в блузе Gerard Darel мы будем красиво косплеить мятущуюся героиню из фильмов «новой волны». Носить с юбкой-карандашом и мальчишескими ботинками, разумеется.
Gerard Darel, Большой пр. П. С., 23
Пальто и парка Urbantiger
Петербургский бренд круто поработал с локальными кодами: идеальное серое пальто и светоотражающая парка будто созданы для погружения в карельский дзен. Но эта штука работает и в городе: все ткани бренда произведены с учетом новейших технологий (и обеспечат нам защиту от северного ветра!).
Юбка, куртка и пояс Claudie Pierlo
В Claudie Pierlot так деликатно интерпретировали тему хиппи, что лишь детали напоминают о детях цветов. Нас ждет осень любви: плиссированая асимметричная юбка с воланами, широкий пояс и карго-куртка благороднейшего (и остроактуального!) верблюжьего оттенка.
Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73
Коллекция Balmain
Оливье Рустен обратился к архивам дома Balmain и разбил наше сердечко запредельно буржуазной коллекцией. Принт с шелковых платков-каре, стеганые кейп и шорты с золотой пряжкой, сумка-ведро из плотной кожи с логотипом и умопомрачительные ботфорты до ушей — обожаем это все!
Balmain, ДЛТ, Б. Конюшенная ул., 21–23
Кроссовки Geos
Леопардовый принт и кроссовки? Эээээээээээ? Конечно, да! Деликатная вставка на сливочной коже. золотой акцент на пятке и фирменный комфорт Geox — и вот пожалуйста вечерние кроссы.
geox, ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а
Пальто Brunello Cucinelli
Семейный бренд стал исповедовать slow fashion до того, как это стало модным! Кашемировые джоггеры, демикутюрные юбки-шопенки, пуловеры из шерсти и шелка — это любовь не на один сезон: в горах Умбрии слова «ручной труд», «драгоценные ткани» и «роскошь в деталях» — это не штампы из пресс-релиза, а реальность, просто реальность. Хит новой коллекции — белоснежное пальто — надеваем с сапогами для верховой езды (которые, знайте, актуальнее этой осенью любых армейских ботинок), пиджак заправляем в юбку и рифмуем с длинными перчатками (высшая математика стайлинга!). И важно: кашемир Brunello Cucinelli — это чаще всего драгоценный пух викуньи из Анд, который стригут максимально бережно (иначе и невозможно: поклонник Конфуция Брунелло Кучинелли — пионер новой этики в моде).
Brunello Cucinelli, ДЛТ, Большая Конюшенная ул., 21–23
Сумка Prada
It-bag нового сезона — миниатюрный ридикюль на атласном шнуре с кистями — передает привет любимому Миуччией Прада венскому сецессиону: это художественное движение начала ХХ века стремилось придать искусству функциональность и прикладной смысл. Полная рифма с ДНК Prada: красота может быть практичной, а женственность — сильной. Это значит, всякие там бантики и кисточки — это больше не наивно, а супер!
Prada, Б. Конюшенная ул., 13
Образы от «Кенгуру»
Новая готика. Никаких эмо! Это про красоту. Кружево, воротник-стойка, вздернутые плечи и рукава-фонарики, массивные, но элегантные ботинки на шнуровке. И да, черный цвет!
Киберспорт. Ярко-желтый цвет, оверсайз, предельно удобная и технологичная одежда — чего стоят одни только в них даже круче, чем сидеть в гаджете.
«Кенгуру», Большой пр. П. С., 17
Шорты Maje
Шорты осенью? Да! Шерстяные клетчатые от Maje носим с палантином-шарфом и с джинсовкой оверсайз. Кстати, правильные шарфы этой осенью обзавелись кисточками-бахромой.
Maje, Большой пр. П. С., 57/1
Кардиган Sandro
Если думаете о том, чтобы собрать гардероб на осень из небольшого, но
идеального набора маст-хэвов, то этот кардиган Sandro — ваш. Сплетенная
буква S имитирует стеганую фактуру, а отделка черно-белыми полосами придает нужную официальность, чтобы носить этот жакет, названный в честь седьмого графа Кардигана, вместо пиджака.
Sandro, Большой пр. П. С., 57/1
Клатч Chanel
Мэджик! Виржини Виар превратила актуальную форму сезона в бархатный клатч, по которому раскиданы каменья-леденцы. Не выпустим этот волшебный пуф Chanel из рук!
Chanel, Невский пр., 152
Деним Guess
На создание этого лука из джинсовой коллекции Smart Guess Eco затрачено минимальное количество воды, а ткань выполнена из переработанных материалов. Так держать, уважаемый креативный директор Guess Пол Марчиано!
Guess, ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а
«Двойка» Sandro
Парижский бренд Sandro собрал осеннюю коллекцию из гардеробов преппи и яппи: вязаные кардиганы и свитера, на которых вместо эмблемы университета красуется литера S, ботинки челси в оттенке бургундского вина. И хит сезона: твидовый «профессорский» пиджак подпоясываем ремнем и сочетаем с юбкой ниже колена — опять двойка!
Sandro, Большой пр. П. С., 57/1
Сумка Furla 1927
Давайте дешифруем новую кросс-боди из тисненой бордовой кожи! Итак, золотая поворотная застежка Arch Logo — символ дома: ее силуэт повторяет форму парадного входа на вилле Беллария, резиденции Furla в Болонье. В осенней коллекции Arch Logo стал еще и принтом, где между арками летает разноцветная птичка колибри, еще один важный для
марки талисман (символ легкости жизни!). Цифры 1927 в названии отсылают к году основания компании итальянским предпринимателем Альдо Фурланетто. Ну а необычная форма сумки напоминает о том, что
бренд основал фонд современного искусства и помогает молодым художникам, устраивая ежегодную выставку Furla Series и премию искусств, в жюри которой входят Илья Кабаков, Марина Абрамович, Кристиан Болтански.
Furla, ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а
Кроссовки Geox
Подвинься, Канье: они вбежали на территорию фэшна. «Решают детали!», — подумали в Geox, и на шнурках кроссовок появились брелоки в виде джеков — переходников от наушников к диджейскому пульту (конечно же, с логотипом марки!). За дополнительные спецэффекты отвечают контрастные вставки персикового, асфальтового, ирисочного и терракотового цветов. И не дизайном единым: ворох патентов уникальных технологий — от суперлегкой пружинящей подошвы до влаго- и термоустойчивости — превращает эту модель в фаворита забега по осенним улицам.
Geox, ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.