В сезоне осень-зима 2020 дизайнер Даниил Берг предлагает носить твидовые оверсайз пиджаки, двубортные пальто, деним, кожаные вещи и шляпы канотье. Коллекция раскрывает тему 80-х и 90-х через отсылки к Depeche Mode и его солистам Дэвиду Гаану и Мартину Гору. Кроме того, DANIILBERG переосмысляет униформу императорской армии, костюмы и кимоно японских самураев 18 века.
DANIILBERG посвятил новую коллекцию группе Depeche Mode
Так в коллекции появились шелковые и креповые платья-кимоно, жаккардовая парка с традиционной японской вышивкой, позолоченные пуговицы на жакетах и рубашках, драконы, фетровые шляпы-панамы. Главные принты — клетка и леопард, доминирующий цвет — черный.
Лукбук DANIILBERG снял фэшн-фотограф Эрик Панов, который работает с Harper's Bazaar, Esquire, ELLE.
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