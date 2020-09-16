DANIILBERG посвятил новую коллекцию группе Depeche Mode

В сезоне осень-зима 2020 дизайнер Даниил Берг предлагает носить твидовые оверсайз пиджаки, двубортные пальто, деним, кожаные вещи и шляпы канотье. Коллекция раскрывает тему 80-х и 90-х через отсылки к Depeche Mode и его солистам Дэвиду Гаану и Мартину Гору. Кроме того, DANIILBERG переосмысляет униформу императорской армии, костюмы и кимоно японских самураев 18 века.