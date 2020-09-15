В супергеройскую коллекцию Reebok x WONDER WOMAN 1984 вошли культовые силуэты одежды и обуви в духе 80-х с символикой героев одной из самых ожидаемых кинокартин года. Коллекция поступит в продажу уже 17 сентября.
Reebok, Warner Bros. и DC сделали коллаборацию, посвященную выходу фильма «Чудо-Женщина 1984»
Среди них золотые легинсы, бра и кроссовки Classic Leather с олупрозрачной подошвой и шнурками с сияющим эффектом, отсылающие к новой блестящей броне Чудо-Женщины, спортивный костюм с полупрозрачными и светоотражающими вставками, вдохновленный полетом амазонки Дианы сквозь небо, и даже носки с символикой героини DC.
Вещи из коллекции Reebok x WONDER WOMAN™ 1984 можно купить в магазинах и на сайте Reebok.
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