Reebok, Warner Bros. и DC сделали коллаборацию, посвященную выходу фильма «Чудо-Женщина 1984»

Среди них золотые легинсы, бра и кроссовки Classic Leather с олупрозрачной подошвой и шнурками с сияющим эффектом, отсылающие к новой блестящей броне Чудо-Женщины, спортивный костюм с полупрозрачными и светоотражающими вставками, вдохновленный полетом амазонки Дианы сквозь небо, и даже носки с символикой героини DC.

Вещи из коллекции Reebok x WONDER WOMAN™ 1984 можно купить в магазинах и на сайте Reebok.