Сдавать вещи можно во все фирменные магазины бренда, часть из них отправится на переработку, а другая часть — в благотворительный фонд для поддержки нуждающихся. Прием будет происходить на безвозмездной основе. В инициативе Shu принимает участие только одежда марки — приносите любую вещь из прошлых коллекций.
Петербургская марка Shu будет принимать одежду на переработку
Это не разовое мероприятие Shu, а постоянная история, направленная на поддержку ресайкла и разумного потребления. В этом году марка впервые провела акцию Update your Shu вместе с фондом «Второе дыхание». Собранные вещи фонд распредели по двум категориям: для нуждающихся и на переработку.
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