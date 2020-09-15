Петербургская марка Shu будет принимать одежду на переработку

Сдавать вещи можно во все фирменные магазины бренда, часть из них отправится на переработку, а другая часть — в благотворительный фонд для поддержки нуждающихся. Прием будет происходить на безвозмездной основе. В инициативе Shu принимает участие только одежда марки — приносите любую вещь из прошлых коллекций.