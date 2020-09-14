Нью-йоркская Неделя моды стартовала с шоу Jason Wu. Показ бренда открыла актриса сериала «Поза» Индия Мур в оранжевом платье макси. В коллекции, кроме платьев макси на бретелях, вошли свободные костюмы, костюмы-двойки, рубашки, прямые брюки, бермуды, топы бра, шляпы и украшения из ракушек.
Платья макси и костюмы для отпуска на показе Jason Wu весна-лето 2021
Дизайнер бренда Джейсон Ву на деле подтвердил теорию института Pantone о главных цветах весенне-летнего сезона 2021 — основные оттенки коллекции: лимонный, синий, а также зеленый, розовый и оранжевый. Среди принтов-фаворитов полоска, а в качестве декора — перфорация на блузках и платьях.
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