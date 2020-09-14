Платья макси и костюмы для отпуска на показе Jason Wu весна-лето 2021

Дизайнер бренда Джейсон Ву на деле подтвердил теорию института Pantone о главных цветах весенне-летнего сезона 2021 — основные оттенки коллекции: лимонный, синий, а также зеленый, розовый и оранжевый. Среди принтов-фаворитов полоска, а в качестве декора — перфорация на блузках и платьях.